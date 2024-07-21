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娛樂 最新消息

中捷長髮哥被民眾要求合照 結局神展開釣出老王樂隊8字讚嘆

老王樂隊吉他手童偉碩（左）被隨機找去幫民眾和中捷長髮哥拍照。（壞鄰居有限公司提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年5月21日台中捷運發生隨機砍人事件，日前洪姓嫌犯也已被起訴，當時其中一位見義勇為的「長髮哥」許瑞顯第一時間上前阻止，與持刀歹徒博鬥，成為民眾眼中英雄，最近有民眾遇到長髮哥想和他合照，沒想到過程很奇妙，被找來幫忙拍照的，竟然是長髮哥的偶像樂團吉他手。

長髮哥在社群分享：「發生了本年度最讓我腦袋星爆的事件，事情是這樣，在轉運站有位先生想找我合照，然後就開始跟我大談自己的生活瑣事，這都不打緊，反正也沒事就聽聽，重點是講了很久後，他終於去請另一個坐的很遠的路人來幫忙拍照，而那個路人正是...」

中捷長髮哥秀出聽歌紀錄，最常聽老王樂隊歌曲。（翻攝自Threads）

接著長髮哥驚訝說：「老王樂隊的吉他手童偉碩？唉不是，可以不要隨便去抓我最愛的樂團的吉他手來做這種事嗎？」原來民眾隨機找來幫忙拍照的，剛好是長髮哥很喜歡的老王樂隊吉他手童偉碩。網友笑說，其實長髮哥比較想和幫他拍照的童偉碩拍合照吧！

老王樂隊兩個版本《我還年輕 我還年輕》MV在YouTube創下4千萬點擊，另外《安九》也深受歌迷喜愛，長髮哥還特別分享自己聽音樂的喜好排行，並談到：「證明一下我最愛不是唬爛，這幾年應該都是在我第一第二。」老王樂隊的音樂排在最上面。

由於之前長髮哥接受表揚時曾引用日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》角色「芙莉蓮」的經典台詞談到：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，透露因為有這句話，讓他當下克服恐懼，選擇與歹徒對抗。

而長髮哥的發文也釣出老王樂隊，特別留言：「是勇者欣梅爾大人！」

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