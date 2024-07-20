遭陳沂嘲諷「因學歷與男友分手」 蔡瑞雪不忍回應了

蔡瑞雪回覆近期分手傳言。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「北一女神」蔡瑞雪有著甜美臉蛋與清新氣質，斜槓發展YouTuber更在演藝事業表現亮眼。近日，被爆分手富二代帥哥DJ孫麥傑，遭到網紅陳沂狠酸，對方家長反對的原因可能是因為，女方只有「高中學歷」，豪門看不上所致，對此，蔡瑞雪也微笑發文回應，「希望我們都能用善良的心去面對」。

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蔡瑞雪近日遭週刊爆料，因男方家人反對，已經與富二代男友分手。陳沂對此驚喊：「天啊，什麼偶像劇情節。」並表示如果是她，一定會堅持這是真愛，「絕對不會離開他的！」還猜測分手原因是蔡瑞雪的學歷，「這時候就應該先想辦法懷孕吧？」

陳沂評論蔡瑞雪與孫麥傑戀情全文。（翻攝自臉書）

對此，蔡瑞雪PO出三張甜美自拍照寫下，「我相信，每個人都有自己的故事和難關，希望我們都能用善良的心去面對，謝謝你們的關心。」以此回應多日的紛擾。網友也紛紛給予鼓勵：「沒事，妳是最棒的。」、「人言可畏！保持善良的心最重要。」、「希望你天天開心，祝你幸福！」

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