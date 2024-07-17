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蔡瑞雪曬照駁分手富二代！ 60字洩心聲：別用金錢衡量人

蔡瑞雪（右）、孫麥傑曬恩愛駁分手傳聞。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪與富二代DJ、微風代言人孫麥傑過去甜蜜約會，不顧旁人眼光當街親吻、擁抱，大方認了戀情，兩人也不避諱在社群曬恩愛。不過昨（16日）卻爆出分手傳聞，小倆口神隱一天後，今（17日）分別在社群駁斥傳聞，證實依舊恩愛，蔡瑞雪更喊話：「希望大家不要用金錢去衡量人。」

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蔡瑞雪昨被週刊爆因男方家人反對已分手，還被形容成「豪門夢碎」，對此孫麥傑先是發聲「我們很好，我每篇都有按讚呦」蔡瑞雪也曬出兩人玩聲控鋼鐵人頭盔的燦笑照，甜喊「我們的日常」粉碎外界傳聞。

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她晚間再發聲：「我從來都沒有過豪門夢，實際情況也不像新聞報導的那樣，我們很好。平凡簡單的日子就很幸福了，希望大家不要用金錢去衡量人，謝謝你們的關心。」

蔡瑞雪過得幸福，盼外界別用金錢衡量這段感情。（翻攝自IG）

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