YTR小吳紀卜心裝死？「十盛」被點名飲品標示不清 網怒喊抵制

小吳（左）與紀卜心（右）創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，爆出飲品標示不清。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日連鎖飲料店接連爆出食安事件，引起各界關注，而知名網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，被消基會點名奶茶使用的奶品標示不清，對此，兩人沒有做出任何回應，遭網友痛批是在裝死，掀起抵制風浪。

日前一名網友在Dcard以「所以小吳和紀卜心會道歉嗎」為標題發文，文中指出可不可與清心都在出事後第一時間道歉，「被消基會點名鮮奶茶標示不清的十盛，都不用出來說什麼嗎？」更提到官網上只寫使用北海道牛乳，雖然店家告知是用熟成生乳加上鮮奶，但使用的比例無法確認。

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原PO也透露，自己曾到紀卜心貼文下留言，希望對方回應，沒想到竟發現留言遭刪除，不過該網友也表示，先前有人問過，紀卜心也只說官網早就有公告，而小吳則是直接不讀不回，讓網友怒批「沒看過這麼秋的，之前還滿喜歡他的，現在退讚，永遠抵制」。

貼文曝光後，引起不少網友認同，認為賣奶精奶茶沒有錯，但希望店家能夠標示清楚，「根本誤導消費者」、「超討厭喝到那種說是鮮奶，結果喝起來是牛乳的鮮奶茶！」、「永遠抵制+1」、「真不老實」、「粉絲的錢很好賺」。

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