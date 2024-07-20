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娛樂 電視

江坤俊辭主持！陳欣湄接棒《健康2.0》 揭昔「當來賓往事」認有壓力

〔記者林欣穎／台北報導〕名醫江坤俊捲入桃色醜聞後請辭T台節目《健康2.0》，原搭檔韋汝改與家醫科醫師陳欣湄搭檔，今（20）日播出首集內容，以「寵萌健康」為主題，邀請藝人安苡愛、何美，分享照顧家中毛孩的寶貴經驗，現場也邀來獸醫師姚勝隆及黃君皓，為觀眾帶來豐富的寵物健康知識。

韋汝（左）與家醫科醫師陳欣湄搭檔主持。（TVBS提供）

談及與《健康2.0》的緣分，陳欣湄回憶起七、八年前，受邀擔任《健康2.0》來賓的心情，「受邀當下覺得那是一個神聖的時刻，因為這節目真的是用淺顯易懂的方式，將正確的醫療知識傳遞給觀眾」，對她而言，這是相當具有意義的節目。

在成為《健康2.0》常見節目來賓後，陳欣湄也與宋明樺一起主持網路節目「明欣醫聊事」，因此讓她的反應能力大幅提升，打下主持節目的基本功。

現在加入《健康2.0》的主持陣容，她坦言：「我給自己蠻大的壓力，希望能將正確的健康知識傳遞下去。」上週陳欣湄進棚首錄，從節目來賓角色轉換到主持人，也著實讓她感受到其中的差異，「主持人需要掌握更多細節，像是進場、過場的步調」，目前她也努力優化主持的節奏，以及與來賓的互動，力求帶給觀眾最優質的節目內容。

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