晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

同遇高齡駕駛索命...目擊者：女孩尖叫聲傳到4樓

〔記者張宇嫺／台北報導〕昨（19）日新北市三峽發生一起重大車禍，一名78歲余姓男子駕駛自小客車，不明原因衝撞多名路人，造成3死12傷，引發社會高度關注。對此，有網友在社群上分享，日本綜藝節目《跟拍到你家》曾播出一起類似事件，引發共鳴和討論。

日本綜藝《跟拍到你家》其中一集採訪了一名47歲男子川上德男。（翻攝自X）日本綜藝《跟拍到你家》其中一集採訪了一名47歲男子川上德男。（翻攝自X）

相關新聞：三峽車禍78歲翁肇事 苦苓「5假設」辦案

日本綜藝《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？）是一檔街訪節目，工作人員會邀請受訪者返家分享人生故事。其中一集採訪了一名47歲男子川上德男，他自述獨居多年，妻子在12年前與他離婚後便帶著兩名女兒離開。當節目組踏入川上的家，玄關的一套西裝引起了注意，川上才娓娓道來深藏他心底的傷痛。

川上的大女兒在節目拍攝前3年遭遇車禍身亡。（翻攝自X）川上的大女兒在節目拍攝前3年遭遇車禍身亡。（翻攝自X）

原來，川上的大女兒在節目拍攝前3年（2015）遭遇車禍身亡。當時她年僅15歲，走在人行道上時被一名80歲高齡駕駛直接撞向牆面。最令人痛心的是，肇事者在撞擊發生10分鐘後，遲遲未下車，反而持續緊催著油門，儘管路人上前不斷拍打車窗、大聲呼喊「快下車！」、「你在幹什麼！」，老人始終沒有鬆開油門。目擊者回憶，女孩的尖叫聲甚至傳到附近建築的3、4樓。約30分鐘後，救護車趕到，但女孩因失血過多、心肺停止，最終仍宣告不治。

川上的大女兒在節目拍攝前3年遭遇車禍身亡。（翻攝自X）川上的大女兒在節目拍攝前3年遭遇車禍身亡。（翻攝自X）

事後，這名高齡駕駛被判刑一年6個月，但在服刑期間因年老去世，未能服完刑期。川上在節目中坦言：「我覺得很不甘心，沒有讓加害者得到應有的懲罰。」雖然川上輕描淡寫帶過，但臉上的哀傷與沉痛卻難以掩飾。

節目播出後，日本社會對高齡駕駛的議題再度掀起討論，許多民眾也呼籲政府應正視並檢討高齡駕駛相關制度。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中