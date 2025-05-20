同遇高齡駕駛索命...目擊者：女孩尖叫聲傳到4樓

〔記者張宇嫺／台北報導〕昨（19）日新北市三峽發生一起重大車禍，一名78歲余姓男子駕駛自小客車，不明原因衝撞多名路人，造成3死12傷，引發社會高度關注。對此，有網友在社群上分享，日本綜藝節目《跟拍到你家》曾播出一起類似事件，引發共鳴和討論。

日本綜藝《跟拍到你家》其中一集採訪了一名47歲男子川上德男。（翻攝自X）

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日本綜藝《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？）是一檔街訪節目，工作人員會邀請受訪者返家分享人生故事。其中一集採訪了一名47歲男子川上德男，他自述獨居多年，妻子在12年前與他離婚後便帶著兩名女兒離開。當節目組踏入川上的家，玄關的一套西裝引起了注意，川上才娓娓道來深藏他心底的傷痛。

川上的大女兒在節目拍攝前3年遭遇車禍身亡。（翻攝自X）

原來，川上的大女兒在節目拍攝前3年（2015）遭遇車禍身亡。當時她年僅15歲，走在人行道上時被一名80歲高齡駕駛直接撞向牆面。最令人痛心的是，肇事者在撞擊發生10分鐘後，遲遲未下車，反而持續緊催著油門，儘管路人上前不斷拍打車窗、大聲呼喊「快下車！」、「你在幹什麼！」，老人始終沒有鬆開油門。目擊者回憶，女孩的尖叫聲甚至傳到附近建築的3、4樓。約30分鐘後，救護車趕到，但女孩因失血過多、心肺停止，最終仍宣告不治。

川上的大女兒在節目拍攝前3年遭遇車禍身亡。（翻攝自X）

事後，這名高齡駕駛被判刑一年6個月，但在服刑期間因年老去世，未能服完刑期。川上在節目中坦言：「我覺得很不甘心，沒有讓加害者得到應有的懲罰。」雖然川上輕描淡寫帶過，但臉上的哀傷與沉痛卻難以掩飾。

節目播出後，日本社會對高齡駕駛的議題再度掀起討論，許多民眾也呼籲政府應正視並檢討高齡駕駛相關制度。

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