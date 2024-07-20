黃宣《歌手》遭淘汰！許常德卻讚大獲全勝 批評孫楠「贏得難看」

許常德直言黃宣大獲全勝，孫楠贏得難看。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代歌手黃宣昨晚遭節目《歌手2024》淘汰，他在節目上選唱孫燕姿的《我要的幸福》以及《Hey Jude》，「黃宣淘汰」火速登上微博熱搜，許多歌迷也感到不滿。音樂人許常德也在臉書分享自己的對於《歌手2024》看法。

許常德對於歌手評價全文。（翻攝自臉書）

許常德在社群上直言，「黃宣真的是大獲全勝，因為最大的失敗，就是大家都覺得你不配獲勝」。而許常德更表示，孫楠贏得很難看，而那英則從頭到尾都與自己競賽，「這一屆若沒有黃宣，就是『老歌手』不能輸的比賽」。

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黃宣慘遭墊底淘汰，讓許多網友不能接受。（翻攝自微博）

最終參加《歌手2024》總決賽的，有那英、孫楠、海來阿木、譚維維、汪蘇瀧以及美國女歌手香緹摩爾（Chante Moore）、摩洛哥裔加拿大歌手凡席亞（Faouzia），而總決賽的名單卻受到網友批評：「好無聊的陣容！」、「可以再離譜一點嗎？」、「黃宣都淘汰了，沒意思。」

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