「Fubon Angels」成員維心遭批：長得像水滴魚 吐露真實心聲
維心被毒舌酸民指長得像水滴魚。（翻攝自X）
〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦「Fubon Angel」啦啦隊成員維心外型甜美可愛，個性也活潑外向，但近日卻有毒舌網友竟然說她長得像「水滴魚」，讓許多粉絲替她抱不平，而她本人則說：「一直都不覺得自己外型亮眼，所以想盡辦法給大家歡樂的舞台」。
富邦「Fubon Angel」啦啦隊成員維心。（翻攝自IG）
其實維心皮膚白皙，舞蹈方面也相當有實力，是一位盡職且開朗的啦啦隊女神。網路上許多人故意攻擊她的顏質，這種惡劣的作法，讓許多粉絲替她感到生氣，但維心非常正面思考，她說，自己努力帶給大家歡樂的舞台，賣力應援作替代，維心說她的粉絲很少是第一眼就喜歡上她，而是看了她的努力之後，漸漸產生肯定與喜愛，所以她更珍惜，會努力記住粉絲的名字。
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維心舞蹈能力超強，個性也相當樂觀積極。（翻攝自IG）
維心的好人緣也可以從留言看出來，粉絲回應：「心善才是最美」、「妳超可愛的，很會跳又人美心美好嗎」、「別被為酸而酸的人給影響了」、「想太多了啦，我們富邦的安九斯，真的每個都超正，別理會那些臭嘴」。
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