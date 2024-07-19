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娛樂 最新消息

一代女俠鄭佩佩離世！「年輕仙氣美照」曝光網驚豔

鄭佩佩驚傳離世，享壽78歲。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港武打女星鄭佩佩曾演出《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等經典電影，留給台灣觀眾深刻的印象，不過今（19）驚傳離世，享壽78歲，令許多粉絲難過不已，紛紛哀悼，而她年輕時的絕美舊照也曝光。 

鄭佩佩於1965年憑藉邵氏兄弟台灣分公司導演潘壘拍攝的文藝片《情人石》，獲得了亞洲影展的美國國際獨立製片人協會「最具前途影星金武士獎」，奠定其一代俠女的地位。在周星馳電影《唐伯虎點秋香》中飾演「華夫人」，以及在《臥虎藏龍》裡飾演「碧眼狐狸」，雖然都是配角演出，但精湛演技仍留給觀眾深刻印象。

相關新聞： 《唐伯虎點秋香》「華夫人」鄭佩佩離世！ 主持人、導演發文哀悼

鄭佩佩的經紀公司在稍早證實其死訊，引起不少粉絲發文哀悼，她年輕時的美照也接連曝光，充滿仙氣的青澀模樣，讓網友驚呼，「一代武打女星的殞落」、「原來華夫人年輕時這麼美！」、「真的被驚艷到了」、「華夫人年輕的時候好漂亮啊！年老以後也依然是俠女」、「鄭佩佩老師年輕時又美又有氣質」。

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