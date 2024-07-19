《唐伯虎點秋香》「華夫人」鄭佩佩離世！ 主持人、導演發文哀悼

鄭佩佩。（資料照）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾於李安《臥虎藏龍》飾演碧眼狐狸、還有在周星馳電影《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」的資深武打女星鄭佩佩今傳過世，享壽78歲。經紀公司稍早也於微博證實消息，並透露她近年身體抱恙。

凱藝娛樂於微博寫道：「我們懷著沈重的心情公告，鄭佩佩女士於美國時間2024年7月17日離開了大家。凱藝娛樂全體同仁對此深感痛心及婉惜。公司及佩佩姐的子女，借此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛。」

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鄭佩佩。（記者陳逸寬攝）

文中也提到，感謝大家多年來對鄭佩佩的愛護，「佩佩姐近年來身體抱恙，她選擇不把消息公開，一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。多才多藝的佩佩姐入行多年屢獲殊榮，一代武打女星更是深入人心，她的影視生涯跨越光輝五十載，除了在事業上努力不懈，佩佩姐亦是個平易近人、善良、熱心且有耐性的好媽媽。佩佩姐，我們永遠懷念您！」

主持人曹可凡也發文悼念：「每次和佩佩姐見面，都會被她爽朗的笑聲所感動，即使聊起過往艱難歲月，她也從不抱怨和哀嘆。我們也常常用上海話交流，她說，一說上海話，就彷彿回到自己童年時光，而那一口軟糯典雅的老式上海話，聽來十分親切。竟然與我們天人永隔。」

中國導演胡雪樺則發文寫道：「記得二十七年前，在洛杉磯，您主持了胡金銓導演追悼會。今天『武俠影后』追尋胡大俠而去，想必在天堂重溫《大醉俠》在戛納電影節的輝煌。」

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