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娛樂 最新消息

19歲啦啦隊女神李珠珢來台！節目「自爆1點」網全笑瘋

（左）李珠珢、（右）河智苑。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「美到像AI」的19歲南韓啦啦隊女神李珠珢，將在7月27、28日前進大巨蛋，令許多球迷相當期待。日前她受邀到Super Junior希澈主持的網路節目當任來賓，聊天過程卻自爆有1毛病，讓希澈當場笑翻。

（左）李珠珢、（右）河智苑同上希澈網路節目。（翻攝自YT）

李珠珢和韓華鷹啦啦隊河智苑登上希澈的網路節目，3人在節目上玩猜謎遊戲，希澈猜是瀉藥，沒想到李珠珢突然冒出一句，「我會便祕」，讓希澈笑到形象全無。

李珠珢自爆有便秘問題。（翻攝自YT）

希澈對他直言不諱自曝便秘，直接笑到忘記形象管理。（翻攝自YT）

影片一出，網友紛紛前來朝聖留言：「兩個人真的都好漂亮。」、「你們兩個都很棒哈哈！」、「兩個人的顏值都是最好看的！」、「河智苑真的很漂亮。

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