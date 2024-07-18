夜會趙駿亞一同返家？吳婉君不忍反擊：不是第三者

趙駿亞（右）與吳婉君是有十年交情的朋友。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕趙駿亞今年3月和交往4年的主播秦于婷戀情告吹後，因吳婉君介入才分手的傳言甚囂塵上，2人當時已否認此謠言，但近日又被拍到趙駿亞帶吳婉君回家過夜，後來2人解釋只是到趙駿亞家借裝備，拿完就離開；但吳婉君今（18日）依舊生氣，再度駁斥自己不是第三者，先前痛罵幾位演藝圈友人出賣她，也跟緋聞無關。

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吳婉君表示自己沒有介入任何人的感情關係。與趙駿亞是認識很久的朋友，近期因為戶外活動而有較多的往來，本來就是健康且正常的交友關係，卻因為三月份指控她介入他人感情，惡意被中傷，且影響了事件中的每一位當事人及其家人。

她認為自己和趙駿亞是相識多年的好朋友，如果因為這種無中生有的事情而影響了情誼，「是不是很不值得？」即使有其他發展的可能，勢必也得經過謹慎思考與認真對待。任何關係都該真心相待，不論友情、愛情皆是，亦不該用輿論去輕率別人的感情。

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至於四月份她在私人臉書點名亂講話事件，「與這件事情是完全沒有關係的，起因是在去年底有人轉述不實謠言挑撥中傷我，不巧在三月下旬因為一個雙面人說漏嘴而讓我在一一追溯謠言源頭時，在最後發現了讓我心碎的真相。」她指出這是因為對於人性的失望，還有自己錯付的真心，才會在既憤怒又傷心的狀態下，在私人臉書寫下那幾篇文章。

然而她今再度選擇把這一切說清楚，是不想再看到非事實的傳言及揣測而去造成更多的誤會或傷害。

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