和仙女主播分手！趙駿亞遭直擊「帶八點檔女神回家」本人急發聲

吳婉君熱愛戶外活動，也不吝分享比基尼辣照。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕趙駿亞和主播女友秦于婷4年戀告吹，被傳與吳婉君過從甚密有關，因2人私下運動興趣相投，經常不避諱曬出同遊照，檯面上互動大方，關係令外界霧裡看花，但雙方矢口否認交往。沒想到近日趙駿亞又被拍到帶吳婉君回家過夜。

對此，2人今趕緊解釋「吳婉君當天只是來借裝備」，並再度稱2人只是好友。

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趙駿亞提到當晚吳婉君是來找他借裝備，家中還有其他導演在，吳婉君稍晚就離開，並無周刊爆出的「過夜」之說，讓他很無奈。

趙駿亞這次去石垣島也是為了YT頻道《班長帶你趣》出外景。（翻攝自臉書）

吳婉君上次被指介入趙駿亞感情時，曾回：「事不目見耳聞，而臆斷其有無，可乎？」嚴肅強調對方戀情開始跟結束都跟她沒有關係，跟趙駿亞一起出遊是正常且健康的活動。

這次被拍到，經紀人也解釋兩人只是朋友關係，而吳婉君日前受訪，坦言看到謝京穎在拍戲空檔跟張書偉通話時的模樣會覺得很甜蜜、很羨慕，但仍認為自己一個人沒有不好，靜待緣分的來臨。

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