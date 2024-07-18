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娛樂 最新消息

趙駿亞無奈借裝備變過夜情 澄清與吳婉君友達10年沒藏愛

趙駿亞今年結束4年情，急撇緋聞。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕趙駿亞今年3月和交往4年的主播秦于婷戀情告吹後，因吳婉君介入才分手的傳言甚囂塵上 ，兩人當時已否認此謠言，但近日又被拍到趙駿亞帶吳婉君回家過夜。對此，兩人解釋當晚僅是吳婉君來借裝備，拿完就離開，再度澄清僅是好友之間正常往來關係。

目前單身的吳婉君，期待緣分來臨。（資料照，記者胡舜翔攝）

趙駿亞昨剛從石垣島出外景返台，他說吳婉君當天來借裝備時，「家中還有其他導演在，她拿完就離開了」，他也提到自己和吳婉君是10年交情的好友，每次出遊都是許多人一起參與，並沒有在「藏愛」，不希望緋聞造成彼此困擾。

至於他跟前女友秦于婷仍保持友好關係，像是他最近要拍寵物與運動員的影片，還是會向擔任體育主播的秦于婷請教專業問題。

趙駿亞這幾年鮮少拍戲，經營YT頻道《班長帶你趣》已經4年，拍攝各種戶外冒險體驗，有近4萬粉絲，像是這次到石垣島出外景，搭的不是飛機，而是帆船，單趟行程就費時22小時，另外他還在石垣島划獨木舟，打趣稱逆流深入紅樹林不累，「累的是臀縫卡沙，愈卡愈深入。」

而吳婉君目前單身，她上週受訪時提到拍戲時，看到同劇演員謝京穎在空檔跟老公張書偉通話時的甜蜜模樣，讓她很羨慕，但認為自己一個人沒有不好，目前靜待緣分來臨。

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