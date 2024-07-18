張國榮生前經紀人爆撒謊！同框「唐鶴德新歡」照片曝

陳淑芬（右）表示不認識唐鶴德對象。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕香港一代巨星張國榮2003年愚人節當天離世，生前摯愛唐鶴德每年逢忌日、冥誕都會發文追憶，深情舉動令人動容。近日港媒報導唐鶴德與一名男子互動過從甚密，對方還入住張國榮生前豪宅，張國榮生前經紀人陳淑芬也被發現曾與兩人同框，對外界稱她「撒謊」，陳淑芬也做出回應。

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唐鶴德回應戀愛傳聞，表示讓愛護張國榮的「哥」迷產生誤會和不安深感歉意，澄清自己已搬離張國榮舊居十多年，一直是獨居狀態，和緋聞對象史先生是沒有承諾的朋友關係，是兩個獨立個體，也沒有找代母生育小朋友，照片中的孩子都是和朋友的孩子相處，「我自問我一生都以真誠的態度對待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的一鞠躬，向大家致以無比的歉意。」

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陳淑芬曾與唐鶴德及史先生合照，不過她澄清不認識史先生。（翻攝自微博）

張國榮生前經紀人陳淑芬則直播回應不認識史先生，唐鶴德也不曾向她提過。不過網友卻挖出一張2019年三人同框的聚會照，直指陳淑芬撒謊。陳淑芬則回應當時受邀到唐鶴德生日聚會，對現場大半賓客都不熟，史先生更不曾出現在她任何飯局，直言：「一張大合照就被說成是「謊言」，太刻意、太武斷了吧！」

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