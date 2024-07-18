張國榮舊愛驚爆擁新歡 唐鶴德親自發聲回應

張國榮（左）和唐鶴德多次在公開場合牽手示愛。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「哥哥」張國榮過世21年，生前曾經勇敢在公開場合與摯愛「唐唐」唐鶴德牽手秀恩愛，而張國榮過世後，唐鶴德每年都會在張國榮的生日和特殊節日準時貼出兩人舊日合照緬懷摯愛。近日網路瘋傳唐鶴德另有新歡，對方是一名姓「史」的年輕男子，兩人還住在張國榮的房子，讓粉絲痛斥唐鶴德「消費哥哥立深情人設割韭菜」。

唐鶴德（左）、張國榮的戀情曾經讓很多人感動不已。（翻攝自微博）

中國網友瘋傳，唐鶴德有一名小他27歲的新男友，很多粉絲都在網路上拚命挖，果然找出許多兩人親密合照，中國網友還指唐鶴德和新男友找了代理孕母生了兩個孩子，一家4口都住在張國榮的舊居。

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唐鶴德社群帳號已設為不公開。（翻攝自IG）

張國榮生前經紀人陳淑芬日前在社交平台直播時，聲稱不認識「史姓新歡」，唐鶴德則將網路社群平台設為「不公開」並列出3點回應。唐鶴德表示，針對最近傳言，他向張國榮粉絲致上萬分歉意，會深刻檢討並反省自己的行為。唐鶴德同時澄清：「我已搬離和哥哥的舊居十多年了，哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居」，針對「與年輕男子交往」這個傳言，唐鶴德回應：「我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體」他並強調：「我沒有找代母生育小朋友，你們見到的小朋友都是朋友的小孩，我跟兩位小朋友像爺孫關係多一些」。

張國榮與唐鶴德兩人一起共患難，張國榮也多次在公開場合示愛，公開兩人關係，甚至和唐鶴德公開牽手，不畏外界異樣眼光。

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