唐鶴德被爆有新歡 張國榮生前經紀人說話了

張國榮生前經紀人陳淑芬（左）多次與唐鶴德一同出席張國榮紀念活動。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港一代巨星張國榮2003年4月1日離開人世，生前摯愛唐鶴德每年此時都會發文追憶，今年也不例外，17日傳出唐鶴德疑似有了新歡，張國榮生前經紀人陳淑芬也鬆口說話了。

相關新聞：張國榮離世21年 摯愛唐鶴德被爆帶新歡回家

請繼續往下閱讀...

陳淑芬稍早受訪時堅定表示：「我不八卦其他的事，大家留言說的東西，如果不是當事人直接跟我講，我不會相信，亦不會理會。」坦言只看1、2張照片，要她去評論不認識的人，「我沒有理由為謠言，去問當事人，沒這個必要，也不是我作風。」

相關新聞：張國榮逝世21週年 摯愛唐鶴德貼電影對白憑愛意過餘生

張國榮生前摯愛唐鶴德（左）。（香港星島日報）

最後陳淑芬再強調，除非有一天他（指唐鶴德）主動說，她才會評論，「我愛哥哥張國榮，是很簡單的愛，我一直覺得愛哥哥的歌迷是很有修養，他們也做的事很多都欽佩。」

相關新聞：唐鶴德64歲生日 對張國榮愛永不變

港媒報導，近來有人發現唐鶴德與一名男子互動親密，2人還被拍下頭靠頭曖昧畫面，更勁爆的是，對方疑在手上刺青「唐」字，另有一說，這名男子已經住進張國榮生前豪宅，知情者爆料：「男子帶著妹妹孩子，3個人像極了一家人。」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法