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娛樂 歐美

「休戰吧」！ 裘莉喊話小布撤告結束2年纏訟

安潔莉娜裘莉（左）與布萊德彼特雖已離婚但仍在打官司。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢明星夫妻布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）於2019年鬧翻，正式離婚。雖然離婚不過兩人還是沒辦法完全切斷關係，因為2022年小布不滿裘莉違反約定，私自出售2人共有的酒莊股份，憤而提告。近期裘莉罕見向小布喊話，希望對方撤銷告訴「結束2人的鬥爭」。

安潔莉娜裘莉（左）罕見放低姿態喊話布萊德彼特停止2人的戰爭。（法新社）

2016年裘莉指控布萊德彼特在私人飛機上對妻兒動粗，並申請離婚，家暴案件在經過詳細調查之後，小布獲得不起訴處分，但2人成功離婚。之後布萊德彼特於2022年，因酒莊經營問題向前妻裘莉提告。

布萊德彼特認為兩人當初買下酒莊時，曾經約定若任何一方要出售股份，都必須經過對方同意，但裘莉2021年把自己的股份賣給1名俄羅斯富豪卻沒有得到小布同意，而是出售後才通知他。當時正值烏俄戰爭，小布擔心影響酒莊商譽，所以提高並認為裘莉根本「故意傷害他」。

布萊德彼特為了酒莊股份問題，對安潔莉娜裘莉提出告訴。（法新社）

裘莉則否認曾有這個約定，並於今年4月提出文件反控布萊德彼特，指稱布萊德彼特為了阻止她出售酒莊股份，要求她簽署有關「家暴內幕」保密協議，對此布萊德彼特法律團隊要求裘莉公開所謂保密協議，法院亦允許動亦，要求裘莉於7月中旬提交所謂的保密協定。

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