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娛樂 最新消息

金曲作品遭酸「很難聽」！陳子鴻深夜護航：感謝台灣沒被抖音淹沒

〔記者邱奕欽／台北報導〕音樂人陳子鴻今（2日）深夜對第36屆金曲獎發表自身看法，他表示對年輕音樂人發自內心的讚賞，並佩服他們在困難環境中仍堅持創作。不僅如此，陳子鴻更為多數得獎作品遭批「根本沒聽過」、「很難聽」霸氣挺身護航，他強調這並非音樂人的錯，而是市場分眾化的現象，認為若藉由金曲獎讓更多音樂被看見，也是一件非常好的事。

針對本屆金曲獎，陳子鴻坦言有人批評年輕人音樂「很難聽」，這讓他不禁感慨「當年我們的父母也是這麼批評我們的不是嗎？當年我們不也覺得長輩喜歡聽的音樂都很老土嗎？你們都忘了嗎？」他認為每一代對音樂的審美標準不同，不應急著否定。

陳子鴻今深夜為本屆金曲獎年輕音樂人得主發聲護航。（本報資料照）陳子鴻今深夜為本屆金曲獎年輕音樂人得主發聲護航。（本報資料照）

陳子鴻也直言許多千萬點擊的作品，若非因金曲獎提名，他甚至也未曾注意，顯示獎項確實能幫助年輕音樂人被更多人認識。同時，陳子鴻再次強調，自己對於年輕音樂人的稱讚，是發自內心的讚賞與佩服，在這麼惡劣的環境下還能如此堅持做音樂，「我們做長輩的能不給他們鼓勵嗎？」

談到台灣流行音樂的未來，陳子鴻認為水準不斷進步，但仍提醒年輕創作者，傳唱度是一個必須重視的元素，因為聽歌的大眾多數沒有學過音樂，「能朗朗上口，才具備流行的要素。」他也像年輕音樂人與評審表達感謝，沒有讓台灣流行音樂被抖音淹沒，仍保有屬於自己的創作特色。

陳子鴻還坦言，自己從小喜歡披頭四樂團（Beatles）到現在喜愛怪奇比莉（Billie Eilish）、火星人布魯諾（Bruno Mars）、泰勒絲（Taylor Swift），他表示流行音樂最可貴之處就是能自由選擇。面對接下來的音樂世代，陳子鴻願意繼續支持與鼓勵，希望下一個輝煌時代早日到來，「做音樂真的很辛苦，我做了40年比誰都清楚，我們要一起互相支持，讓台灣的流行音樂更好！」

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