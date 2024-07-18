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娛樂 電視

嚴立婷面前耍狠！ 公車半路停車司機罷駛傻眼：哪招？

嚴立婷在英國倫敦進行3週的遊學。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕42歲女星嚴立婷個性豪爽敢言，目前她暫時離開台灣3週，獨自前往英國倫敦進行一趟遊學之旅，在英期間嚴立婷喜歡透過網路分享自己的生活，昨（17）嚴立婷碰見一件大傻眼的事情，她說自己搭公車到半路，司機竟然突然告訴所有乘客「不開了」！嚴立婷當場傻眼，直問：哪招？

嚴立婷在倫敦遇上公車司機突然感人。（翻攝自IG）

嚴立婷在限時動態分享自己搭公車的奇妙際遇，她說：司機開車到一半突然打開麥克風，宣布到下一站之後就不開了，讓她滿頭霧水，也不知道該怎麼辦，只好趕快問旁邊乘客當下狀況如何，沒想到其他乘客也表示無奈，還告訴她：「在倫敦就是這樣」。

嚴立婷覺得遇上公車罷駛，非常有趣。（翻攝自IG）

好奇心滿滿的嚴立婷忍不住上前詢問司機為何要停駛？司機回答：儀錶板壞了，所以要停10分鐘以上。車上所有乘客只好到下一站繼續等公車，嚴立婷對這奇妙的遭遇也自嘲：「哈哈哈，It's such a lucky day（幸運的一天）」。

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