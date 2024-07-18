河北彩伽「肉肉照」曝光！開高衩躺床露腿根9萬人瘋看

河北彩伽久違曬出辣照。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲的日本人氣AV女優河北彩伽（原名：河北彩花），清新甜美的臉蛋擄獲不少粉絲的心，日前剛宣布要在台灣主演電影，讓許多台灣粉絲期待。近日IG突破百萬追蹤，她也祭出福利，曬出身穿薄紗的寫真，瞬間吸引9.7萬人朝聖。

河北彩伽在床上擺拍相當撩人。（翻攝自IG）

河北彩伽身穿一件黑色蕾絲馬甲，趴在純白床單上擺出撩人姿勢，服裝開高衩的設計露出大片雪白肌，修長美腿也展露無遺，性感S曲線全被看光。河北彩伽也在文中提到自己非常滿意當時的妝容，認為「妝感很自然」，不過她仍自嘲拍照時是「有點肉肉的時期」。

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河北彩伽久違耍辣的照片一曝光，讓粉絲紛紛湧入瘋看，「我老婆真的好美」、「最可愛的AV女優」、「又可愛又性感」、「腿控是我」、「眼睛忍不住盯著腿」、「這種穿搭加上自然妝…戰鬥力真的無人能敵」。

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