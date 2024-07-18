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娛樂 音樂

TRENDY TAIPEI 潮台北9月開跑！ 結合演唱會、國際論壇推動音樂產業

台北市長蔣萬安（後排中） 出席2024 TRENDY TAIPEI潮臺北起跑記者會，會中與所有來賓一同合影。（記者田裕華攝）

〔記者詹湘淇／台北報導〕「2024 TRENDY TAIPEI潮台北」將於9月2日登場，今（18）於台北流行音樂中心舉辦起跑記者會。北市文化局長蔡詩萍表示，潮台北結合音樂展演與產業論壇，也與台北市在地音樂空間合作，透過公私協力推動音樂產業發展。

「2024 TRENDY TAIPEI潮台北」今於北流舉辦起跑記者會，現場公布前導影片及活動亮點，由「溫蒂漫步Wendy Wander」、日本樂團「Billyrrom」共同演出並參與啟動儀式。

潮台北將於9月2日至8日展開，共計有13場系列活動，結合演唱會經濟、產業論壇及城市行動等方向，由文化局、產業發展局、資訊局、觀光傳播局等局處共同合作辦理。文化局指出，此次加入售票形式活動，打破過往政府舉辦免費活動形式，期望整合公私部門資源，吸引民間共同響應投入參與城市活動。

文化局長蔡詩萍。（記者田裕華攝）

北市文化局長蔡詩萍說明，潮台北結合「JAM JAM ASIA」、「台北音樂不斷電」、「台北爵士音樂節」與「城市展演」等各項活動，產業論壇更邀請數千名來自世界各地的科技、新創、藝文影視音內容相關產業重要人士參與。蔡詩萍特別指出，潮台北將與流行音樂展演文化交流協會、台北市在地音樂空間合作，將邀不同風格創作者至台北市各個音樂空間參與演出，透過公私協力推動音樂產業發展。

台北音樂流行中心執行長梁序倫。（記者田裕華攝）

北流董事長黃韻玲、執行長梁序倫指出，北流此次規劃「JAM JAM ASIA」演唱會，邀集超過50組音樂人演出，其中還包含〈晚安大小姐〉的原唱團體ASMRZ；「TAIPEI MUSIC EXPO」國際論壇則邀集國內22大音樂節、46個國內及國際唱片及經紀公司品牌共同佈展，邀請12國25位國際音樂策展人及節目買家，來台進行6天5夜深度媒合參訪，希望透過B2B2C模式促進區域合作。

文化局表示，此次品牌識別採用的紅色象徵熱情外放的「放電」、藍色代表沈澱內歛的「充電」，兩色共同傳遞活力、創新與潮流精神，流體造型互相連結形成「北」字意象。

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