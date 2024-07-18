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娛樂 日韓

aespa韓國成員惡搞隊員！Winter把寧寧張大口唱歌照片合成梗圖 笑翻網友

aespa成員們感情相當好，而中國成員寧寧（左）這次被韓國成員Winter（右）惡搞，逗樂所有MY。（翻攝自Instagram@imnotningning、Instagram@imwinter）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa有著兩名韓國成員，包含隊長Karina、Winter，以及一名日本成員Giselle和中國成員「寧寧」Ningning，團隊四人感情十分好，而Winter新發的文章竟貼出惡搞寧寧唱歌的照片，並合成梗圖，笑翻網友。

☆相關新聞☆aespa中國成員寧寧學BLACKPINK Jennie？小粉紅急護航：別再說了

aespa中國成員寧寧（左）賣力大聲唱歌的照片，被Winter和梗圖P在一起，相當可愛。（翻攝自Instagram@imwinter）

aespa韓國成員Winter貼出一組新的自拍照，可見精緻的她相當可愛，但當MY（aespa粉絲名）翻到照片最後一張發現，竟然是中國成員寧寧唱歌張大嘴的照片，被Winter組圖一隻貓咪唱歌的超可愛梗圖，互逗得模樣十分討喜，也展現成員們的好感情。

aespa的中國成員Ningning（左）新的一組照片被網友誤認為BLACKPINK的Jennie（右）。（翻攝自Instagram@imnotningning、Instagram@jennierubyjane）

網友們看見Winter惡搞寧寧成功的照片，紛紛留言笑道：「最後的唱歌小貓哈哈哈！」、「最後一張太好笑了！」；除此，也有許多Winter的粉絲大嘆Winter的精緻臉蛋：「我已經能想像她五十歲還這麼漂亮的樣子我真的沒了！」

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