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傳具俊曄每月付百萬房貸 友人否認：沒這回事

具俊曄（左）與大S感情深厚，然而大S遺產部分仍在協商當中。（翻攝自臉書）具俊曄（左）與大S感情深厚，然而大S遺產部分仍在協商當中。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間，因流感併發肺炎於日本驟逝，由於大S生前擁有兩處房產，市值粗估超過6億元，如何分配特別受外界關注。先前有消息傳出大S現任老公具俊曄表示願意支付每月貸款，但現在又有消息傳出此說法並非事實。

具俊曄不可能一人獨自處理大S遺產，S家人親友也會居中協調。（本報資料照，記者侯家瑜攝）具俊曄不可能一人獨自處理大S遺產，S家人親友也會居中協調。（本報資料照，記者侯家瑜攝）

根據《壹蘋新聞網》報導，大S生前居住的信義區豪宅，價值約4.6億元，現在仍需每月繳納房貸100多萬元，雖有消息傳說具俊曄與汪小菲協商時透過律師表示要自己處理，但具俊曄友人已否認這種說法，並指全都是空穴來風。

大S前夫汪小菲的律師的確與具俊曄的律師碰過面。（本報資料照，記者姚介修攝）大S前夫汪小菲的律師的確與具俊曄的律師碰過面。（本報資料照，記者姚介修攝）

汪小菲律師和具俊曄律師的確已經碰過面，但仍在協商過程當中，現場除了雙方律師之外，小S老公許雅鈞的律師妹妹也在現場，故大S的遺產分配並不會只有具俊曄處理，S家親友亦居中協調。

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