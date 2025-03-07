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娛樂 電視

陳喬恩受夠了！提台灣槓中國酸民 霸氣反擊「是你的問題」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「偶像劇女王」陳喬恩向來樂於交流生活點滴，日前才因分享自己的「吃貨美照」遭中國網民虧「國泰民安本人」，沒想到近日又因喜愛吃雞佛被揶揄、大做文章，這令她百思不解槓上中國酸民，最後更提及家鄉台灣，霸氣展開反擊。

陳喬恩為了雞佛槓上中國酸民。（翻攝自微博）陳喬恩為了雞佛槓上中國酸民。（翻攝自微博）

陳喬恩昨（6日）在微博無奈表示，對於自己愛吃雞佛這件事情，屢屢都會有人感到非常驚訝及驚嚇，甚至還會有人藉此刻意大做文章，同時以奇妙的口吻揶揄，「每次看到這些大驚小怪的人們都令我啼笑皆非～在我的家鄉，其實這是一道很平常的食物。」

陳喬恩曬出過往主持《中國那麼大》的畫面，證明自己打小就特別愛吃睪丸。（組合照，翻攝自微博）陳喬恩曬出過往主持《中國那麼大》的畫面，證明自己打小就特別愛吃睪丸。（組合照，翻攝自微博）

面對中國酸民冷嘲熱諷，陳喬恩直言，台灣許多夜市和熱炒店都有雞佛這道料理，「不過羊睪丸台灣好像沒有，當然不是每個人都喜歡，就像我也不喜歡吃任何水果一樣！」最後，她也以相同方式反擊狠譏：「其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢～親，去看看世界吧！」

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