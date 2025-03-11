龍龍暌違3年復出！曾慘遭雞排妹切割 一度想「花光存款就離開」

龍龍暌違3年復出喜劇圈。（囍雀娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕脫口秀演員龍龍在2021年因捲入「龍K事件」，事業受到嚴重影響，如今過了3年多，她已能輕鬆談論過去低潮，並將其視為成長與蛻變的經歷，今也宣布正式回歸喜劇圈，5月將帶來全新單口喜劇大秀《2025 龍龍個人秀 EP5 花光光心慌慌》。

鄭家純（右）、康姐（左）當初毅然決然與龍龍切割。（翻攝自臉書）

龍龍當年指控薩泰爾旗下的老K（圖）言語霸凌。（翻攝自IG）

龍龍當年指控薩泰爾旗下的老K言語霸凌，同門師姐「雞排妹」鄭家純與其經紀人康姐起初給予支持，但2人後來發現對方的言行與先前說法不符，所以毅然決然與她解約切割，而龍龍在雙重打擊下，職業生涯受到重挫。

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龍龍暌違3年復出喜劇圈。（囍雀娛樂提供）

如今龍龍已調適好心情強勢回歸，正在籌備將於5月帶來的全新單口喜劇大秀，她分享去年剛滿30歲時和許多人一樣，充滿各種焦慮與不安，因此這場演出取名為《花光光心慌慌》，靈感正來自當年的龍K事件，她半開玩笑地回憶道：「當時演出機會大幅減少，又恰逢疫情來襲，讓我一度萌生『乾脆把存款花光就此離開』的念頭，沒想到怎麼花都花不完！」

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