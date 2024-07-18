91歲素珠好新潮 自嘲「老娘」笑開懷

素珠近照曝光，散發慈祥長者面容。（翻攝自素珠臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕高齡91歲資深女星素珠活躍於電視戲劇、綜藝圈，因為年事已高，近幾年鮮少公開露面，記得2月初適逢農曆新年，她討喜曬出拜年身穿紅色衣服照片，笑著留言：「老娘好久沒有上臉書來問候大家了，過年快到了祝大家好運龍龍來。」

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幾個月過去了，素珠只在４月初曬出手拿釋迦照片，最近發文則在上個月底，精神抖擻說：「老娘來跟大家問候，大家好嗎？哈哈！」在曝光最新照片，素珠戴著新潮墨鏡，手拿畫成七彩氣球的扇子，流露慈祥長者面容，粉嫩皮膚最讓大批粉絲驚喜。

今年4月，素珠也曬出一身紅手拿釋迦照片。（翻攝自素珠臉書）

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本名吳素珠的素珠，在10多歲時曾演出話劇，開啟演藝生涯，曾在中視演出多部國語及台語連續劇，也曾參與《今天不回家》、《明天只有我》、《看海的日子》、《搭錯車》、《好小子》、《大尾鱸鰻》等電影，曾以《明天只有我》入圍第18屆金馬獎最佳女配角，演技精湛。

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