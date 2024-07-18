三軍儀隊為何操給2個死人看？ 苦苓不滿開嗆

三軍儀隊結束歷時44年在中正紀念堂大廳的禮兵交接，15日起改在民主大道實施禮兵巡查及訓練展示。圖為遊客在蔣介石銅像前自拍。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕中正紀念堂歷時44年的三軍儀隊操演，15日起撤出蔣介石銅像大廳，移至戶外廣場進行訓練展示，前促轉會專委陳雨凡受訪表示，蔣介石銅像還是要朝移除方向處理，循序漸進地去威權化。

相關新聞：中正紀念堂儀隊撤出大廳 知情人士：與民主國家同行

請繼續往下閱讀...

為落實轉型正義，文化部要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊撤除原先在銅像大廳的站哨任務，儀隊演練場所移到「民主大道」前方，如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。

相關新聞：郭品超在台灣「靈魂沒回家」 苦苓：難怪到中國招魂

歷時44年的三軍儀隊操演終於撤出蔣介石銅像大廳，知名作家苦苓直接開酸表示，三軍儀隊的任務就是擔任禮儀勤務、迎送國賓、出國參訪宣揚國威，為什麼要在自由廣場操給觀光客看？又為什麼要在慈湖和頭寮操給兩個死人看？他不禁想問：是一種「兵馬俑」的概念嗎？

相關新聞：三軍儀隊首度移師民主大道展示 多國遊客見證

對於三軍儀隊操演撤出蔣介石銅像大廳，文化部長李遠亦在個人臉書寫下：「這樣的一小步，竟然花了44年」，「廣場吹著自由的風，天空飛過和平的鴿子，站哨的儀隊終於離開本堂，大步走向民主大道，捍衛自由民主的體制。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法