霧裡看花！ 沈建宏深夜發文 舊愛跟進喊「幸福」

沈建宏（右）與前女友Bella疑似互酸再成焦點。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人沈建宏在菜市場擺攤賣雞腿故事很勵志，後來卻演變和女友Bella鬧翻，多次發文互撕。近日沈建宏疑似餘情未了，前天深夜公開感性文，舊愛也跟著發聲。

相關新聞：沈建宏深夜感性發文！網友狠酸：劈腿的人哪來那麼多話

請繼續往下閱讀...

Bella昨在Threads疑似回應沈建宏發文，她說：「都會幸福的不是嗎？」同時將自己默默流下眼淚，比喻「前進的路燈」，文中Bella雖沒指名道姓，但明眼人一看就知道在回應沈建宏。

相關新聞：沈建宏曬舊愛宣布「不賣雞腿」 網路發1265字長文訴心情

沈建宏是在前天難得再度發文，意有所指表示：「想想也會覺得心酸。在兩個人變得陌生以前，你是我洗澡時都要擦乾手回覆的人，你是我繞幾條街都要堅持去見的人..」疑似在回憶過去與Bella感情。

相關新聞：不會放過妳！沈建宏「5字」質問Bella 竟藏違法行為？

沈建宏甚至提到：「你曾是我日日夜夜的牽掛，也是我分分秒秒的追逐，但遺憾的是在抵達時間的終點之前，我們還是弄丟了彼此的身影。」不過有網友看不懂他的意思，直酸：「劈腿的人哪來那麼多話。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法