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娛樂 最新消息

霧裡看花！ 沈建宏深夜發文 舊愛跟進喊「幸福」

沈建宏（右）與前女友Bella疑似互酸再成焦點。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人沈建宏在菜市場擺攤賣雞腿故事很勵志，後來卻演變和女友Bella鬧翻，多次發文互撕。近日沈建宏疑似餘情未了，前天深夜公開感性文，舊愛也跟著發聲。

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Bella昨在Threads疑似回應沈建宏發文，她說：「都會幸福的不是嗎？」同時將自己默默流下眼淚，比喻「前進的路燈」，文中Bella雖沒指名道姓，但明眼人一看就知道在回應沈建宏。

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沈建宏是在前天難得再度發文，意有所指表示：「想想也會覺得心酸。在兩個人變得陌生以前，你是我洗澡時都要擦乾手回覆的人，你是我繞幾條街都要堅持去見的人..」疑似在回憶過去與Bella感情。

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沈建宏甚至提到：「你曾是我日日夜夜的牽掛，也是我分分秒秒的追逐，但遺憾的是在抵達時間的終點之前，我們還是弄丟了彼此的身影。」不過有網友看不懂他的意思，直酸：「劈腿的人哪來那麼多話。」

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