不想再多看妳一眼！ 小班被爆急欲擺脫翹臀珍

珍妮佛蘿培茲與班艾佛列克屢傳感情生變。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲（Jennifer Lopez）與「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）屢傳感情生變，上個月爆出2人有意出售逾6000萬美元（約19.4億台幣）比佛利山莊婚房，婚變傳聞甚囂塵上，近日又曝小班已做好擺脫婚姻準備，並打算大肆舉辦復單派對。

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有八卦媒體爆料，小班已經等不及脫單，計畫在喬治亞州私宅舉辦盛大派對，也或者讓親友飛賭城度假狂歡，但知情人士大酸，這2處都有小班和翹臀珍過往足跡，「根本就是小班在翹臀珍傷口撒鹽。」

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分手近20年，珍妮佛蘿培茲和班艾佛列克在前年世紀大復合，怎料不到2年就傳出感情亮紅燈，翹臀珍前陣子已宣布取消30多場演出，發聲強調要將重心放在家人、親友上，但這舉動著實讓人摸不著頭緒。

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另有外媒報導，夫妻倆前陣子有意出售位在比佛利山莊的婚房，從5月委託房仲至今仍乏人問津，該豪宅是2人花了近2年時間、看了80多家物件，才選定「愛的小窩」，不過據悉小班已搬離2人愛巢。

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