舒華不忍了！遭爆熱戀柯震東 首發聲「惡意別來鬧」

葉舒華（左）與柯震東傳出緋聞鬧出爭議。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團（G）I-DLE台灣籍成員舒華日前在IG發文分享美照，並寫下「hey,i love you」沒想到，柯震東只因在貼文底下回覆3個微笑表情，就遭到網友惡意出征洗版。舒華昨（17日）晚所屬經紀公司Cube娛樂澄清「傳聞並無事實根據」，而本人也在深夜透過IG限動回應此事。

舒華爆出與柯震東緋聞爭議，雙方都遭到酸民們惡意洗版，除了經紀公司火速發聲駁斥傳言之外，舒華本人也於深夜以繁體中文在限時動態寫下：「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點，名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』，別忘了，你/妳的價值是珍貴且無價的，不是各種聲音的奴隸。」

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舒華透過限動吐露心聲。（翻攝自IG）

舒華最後更強調，「我們只是一個路過人生這條路的過客，最終是帶不走任何東西的，生命有限謝謝所有愛與溫柔，也請沒用惡意別來鬧喔，別回頭看，因為明天要來啦！」對此，柯震東昨日出席活動受訪時也表示，「我只是一個路過的留言而已，如果造成大家或是她的困擾，我很抱歉。」

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