本土劇女星挺孕肚「母憑子貴」 4男扛起送醫畫面曝光

宮美樂在《愛的榮耀》中因有產兆，被藍葦華、楊皓崴、吳東諺、四方扛到門口。（民視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕宮美樂在民視八點檔《愛的榮耀》中飾演藍葦華的女兒，劇中她挺著孕肚，模樣可愛，她提到日前拍攝一場因為有產兆，被家人抬到門口搭救護車的戲，本來劇本是寫楊皓崴要公主抱送她去醫院，但因為他有椎間盤突出，所以改成讓藍葦華、吳東諺、四方跟楊皓崴4個人一起扛她，「短暫離開地球表面」的她直呼：「這一切都太害羞了！」

沒想到這場戲拍著拍著，大家好像玩上癮，把她當成物品一樣，扛過來又扛過去，但也懊惱這一場戲大家一個Move，意外把曾子益的腳踩傷，現場拍攝歡笑聲不斷。

請繼續往下閱讀...

宮美樂（左）在《愛的榮耀》跟楊皓崴是小夫妻，成了喜劇擔當。（民視提供）



宮美樂每一次出場就是要綁上1層假肚子再加腰封，在炎炎夏日拍戲，只能讓汗不斷的流下來，她說自己只能靠轉念來「享受」這擋不住的熱，但她雖然肚子越裝越大，還是被服裝師發現變瘦了，原來是她趁拍戲空檔就去運動，加上夏日的拍攝，讓她每天穿上戲服就很像在洗三溫暖，也導致胃口變小，沒想到意外變瘦，讓她直呼太幸運。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法