晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

本土劇女星挺孕肚「母憑子貴」 4男扛起送醫畫面曝光

宮美樂在《愛的榮耀》中因有產兆，被藍葦華、楊皓崴、吳東諺、四方扛到門口。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宮美樂在民視八點檔《愛的榮耀》中飾演藍葦華的女兒，劇中她挺著孕肚，模樣可愛，她提到日前拍攝一場因為有產兆，被家人抬到門口搭救護車的戲，本來劇本是寫楊皓崴要公主抱送她去醫院，但因為他有椎間盤突出，所以改成讓藍葦華、吳東諺、四方跟楊皓崴4個人一起扛她，「短暫離開地球表面」的她直呼：「這一切都太害羞了！」

沒想到這場戲拍著拍著，大家好像玩上癮，把她當成物品一樣，扛過來又扛過去，但也懊惱這一場戲大家一個Move，意外把曾子益的腳踩傷，現場拍攝歡笑聲不斷。

宮美樂（左）在《愛的榮耀》跟楊皓崴是小夫妻，成了喜劇擔當。（民視提供）

宮美樂每一次出場就是要綁上1層假肚子再加腰封，在炎炎夏日拍戲，只能讓汗不斷的流下來，她說自己只能靠轉念來「享受」這擋不住的熱，但她雖然肚子越裝越大，還是被服裝師發現變瘦了，原來是她趁拍戲空檔就去運動，加上夏日的拍攝，讓她每天穿上戲服就很像在洗三溫暖，也導致胃口變小，沒想到意外變瘦，讓她直呼太幸運。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中