金秀賢忘不了「台灣見面會」！再PO花絮照吸165萬人朝聖

金秀賢於本月6日來台舉辦見面會。（資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超帥演員金秀賢（김수현）演出《來自星星的你》、《淚之女王》等夯劇而聲名大噪，先前暌違九年再度來台灣舉辦粉絲見面會，擠爆林口體育館，而回韓後發文感謝台灣粉絲，沒想到，金秀賢忘不了台灣見面會，再度貼出花絮照，吸引超過165萬人按讚朝聖。

金秀賢再度貼出在台灣舉辦見面會的花絮照。（翻攝自Instagram@soohyun_k216）

暌違九年，金秀賢本月6日再度來台灣舉辦粉絲見面會，門票一票難求，粉絲擠爆場館，見面會結束後，金秀賢貼出與粉絲們的合照並發文，表示在台灣的見面會十分難忘，沒想到，沒隔幾日，他又貼出在台灣辦見面會的花絮照，即便沒有打上任何字句，仍讓人感受到他十分喜愛台灣粉絲。

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金秀賢的貼文已經超過165萬人按讚。（翻攝自Instagram@soohyun_k216）

網友們看見了金秀賢的貼文，紛紛留言按讚朝聖：「從Netflix看了你演出的戲劇，現在真的好喜歡你！」、「我已經想你了！」、「我們超愛你的啦！」至截稿已逾165萬人按讚。

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