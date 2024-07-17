孫協志不忍了！為了她罕見發飆 王少偉合體時機曝光

孫協志。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕本土天團5566團長孫協志將於7月20日和21日在Legacy Taipei和Legacy Taichung舉辦 「我們都聽你的歌長大的」個人演唱會，更將邀請王少偉和小刀獨家站台，同台飆唱5566經典名曲。

孫協志日前接受YouTube節目訪問，自爆被女粉絲跟蹤的瘋狂經驗，回家時發現女粉絲就在他家門口等候，為了守護家人安全，孫協志忍不住發飆：「這是我的家，你已經侵犯到我的空間了 ！」但孫協志同時也表示，自己雖是鐵漢也有柔情的一面，會與粉絲建立最直接的情感連結。

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孫協志。（Legacy提供）

孫協志身為Legacy「2024鐵漢柔情」系列第三棒，將帶來出道至今多首膾炙人口的經典歌曲，會重新演繹5566的經典名曲《白色花漾》和《存在》，更安排「孫靈雞湯」Talking環節，親自回答粉絲們的人 生困惑與難題。

這次在Legacy的演唱會，他也獨家邀請重磅嘉賓助陣，7月20日台北場， 王少偉將與孫協志同台飆唱；7月21日台中場，彭小刀也將携手演繹經典曲目，孫協志感性表示：「不管5566是三人、四人還是五人，都一樣是5566。」

孫協志。（Legacy提供）

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