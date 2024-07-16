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黃子佼改口不認罪！出庭翻法條求免刑「關鍵原因曝光」

黃子佼涉持有兒少影片案，昨首度以被告身分赴北院出庭。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼去年捲入MeToo風波，又遭檢警查獲4TB容量隨身硬碟中，存有7部購買來的未成年少女性影像，被檢方以違反《兒少性剝削防制條例》正式起訴，並於昨（15日）現身台北地院到場答辯。沒想到，黃子佼出庭後卻改口不認罪，並對檢方起訴證據提出質疑，然而他態度大轉彎更改口供的關鍵原因也曝光。

相關新聞：質疑檢方證據！黃子佼持兒少性影片案 今首赴北院出庭「改口不認罪」

黃子佼昨日遭北院傳喚出庭，歷經約110分鐘的訊問過程，不過庭後對於為何下載未成年性影像仍拒絕回答，並快步乘車離開北院。據悉，黃子佼昨在北院開庭時，一改在檢方偵查時的認罪口供，同時對檢方起訴證據提出質疑；庭末，法官要求檢、辯先提出意見，全案擇期再開。

回顧整起事件，黃子佼先前才在事發後於臉書公開認錯，坦言在偵查庭上虛心認錯與反省，「並向檢察官承諾，永不再犯」，如今卻大改口供，翻盤不認罪。據了解，黃子佼不認罪的理由可能是因為涉及的《兒少性剝削條例》第53-1條中的第39條「無正當理由持有少年性影像罪」已於2023年1月10日修正，增列最重1年以下徒刑並施行前。

然而，黃子佼自認是在「新法實施前」就已下載未成年少女性影像，且無重置、散布，依照不溯及既往原則，應以舊法審理且並無刑責。不僅如此，黃子佼更聲稱下載儲存未成年少女性影像的時間點已有些久，無法確定是否為檢方舉證的7支影片。針對全案，北院表示由於案件尚有繼續查明必要，因此訂於8月12日下午4時再開庭。

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