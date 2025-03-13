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家寧「偷偷1舉動」被抓包！網截圖瘋傳：滅證中？

Andy（左）指控家寧（右）一家人奪權。（翻攝自IG）Andy（左）指控家寧（右）一家人奪權。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」成員Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道開撕，怒控家寧及其母親的8大罪狀，指辛苦經營10年的頻道被家寧一家人整碗端走。至今家寧持續神隱，卻被網友發現她似乎在悄悄刪除或隱藏貼文。

家寧悄刪貼文被抓包。（翻攝自IG）家寧悄刪貼文被抓包。（翻攝自IG）

一名網友在社群平台Threads指出，家寧的IG貼文原本有676則，現在只剩下654則，憑空消失了22則，且大多數都是與精品相關的貼文，而本來置頂的廠商貼文也默默撤下，疑似是業配廠商開始要求家寧下架或隱藏貼文。不少網友紛紛湧入家寧的各則貼文下留言，「滅證中嗎？」、「連刪文都可以被抓包，真希望能早日出來解釋清楚」，「這麼大事件，廠商當然緊急要求刪文.....」。

Andy和家寧分手後撕破臉，Andy在影片中指控家寧一家人8大罪狀，包含10年間每月只領固定薪資、無法查公司帳目、不能登入眾量級社群、股權分配不公、被革除董事一職同時簽署保密協議、被告知是借名登記公司、眾量級商標遭家寧媽媽用個人名義申請、分手後被斷金援等等，讓Andy感慨10年來心血付諸流水，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

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