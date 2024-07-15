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娛樂 最新消息

遲到22分鐘！黃子佼持有兒少性影片案 今首赴北院出庭拒受訪

黃子佼持有兒少影片案，今首度赴北院出庭。（記者陳逸寬攝）

〔記者溫于德／台北報導〕藝人黃子佼因無故持有未成年影像，檢方依可處1年以下徒刑、拘役或科或併科3萬元以上30萬元以下罰金的「無正當理由持有少年性影像」罪嫌，將黃子佼起訴。台北地院按規定採不公開方式審理，並於下午3時30分首度以被告身分傳喚黃出庭，庭前黃對於為何遲到22分鐘，並未回答。

黃子佼去年被檢警發現他加入網路偷拍論壇的會員，購買7部少女影像都存放在他所擁有的硬碟中；台北地檢署今年4月初偵結，認他違反兒少性剝削防制條例，但給予緩起訴2年機會，條件是黃子佼須向公庫支付120萬元，並要他寫至少1200字悔過書。

黃子佼庭前拒絕媒體訪問。（記者陳逸寬攝）

然高檢署認為北檢調查並未完畢，故撤銷緩起訴並發回續查。北檢今年5月中再度偵結，依「無正當理由持有少年性影像」罪嫌，起訴黃子佼，該罪最重可處1年徒刑，或拘役或科或併科3萬元以上30萬元以下罰金。

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