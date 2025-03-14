家寧媽登記公司資料3關鍵 律師嘆：10年前就設局Andy怎麼防？

YouTuber「眾量級」Andy（圖左）近日痛訴，與家寧分手後變一無所有，辛苦經營10年的頻道被家寧母女搶走。律師林智群針對家寧媽媽幫忙成立的「群海娛樂股份有限公司」的登記資料（圖右）指出，「人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy近日痛訴，與家寧分手後變一無所有，辛苦經營10年的頻道被家寧母女搶走。律師林智群針對家寧媽媽幫忙成立的「群海娛樂股份有限公司」的登記資料指出，「人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」

林智群在臉書貼出，由張媽媽幫忙成立的「群海娛樂股份有限公司」登記資料。他表示透過登記資料可知道3件事情，其一為「公司資本額只有20萬元，Andy跟家寧10年前拿不出20萬元，非得張媽媽出一半的錢10萬元？」

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對此林智群指出，自媒體跟台積電不一樣，不是資本密集，不需要太多資本，如果成立一個公司需要5000萬元，張媽媽出了2500萬元，那她取得50%股權，沒人會講話，因為如果新創公司需要這麼多錢，出最多錢的就是老大，可是群海娛樂公司不需要這麼多錢，它的資本額只有20萬元，那公司很缺那個10萬元，非張媽媽拿出來不行嗎？

其二為「眾量級」頻道保守估計每年可以賺1000-2000萬元，張媽媽出資10萬元取得50%股權，每年可以進帳500-1000萬元，根本一本萬利。對此林智群直言，「買台積電股票都沒這麼高的投資報酬率，張媽媽根本就是投資天后，比巴菲特還厲害」。

其三為當初出資程序，都是張媽媽處理的，搞不好連Andy出資5萬元部分，都沒金流，可以證明5萬元是從Andy帳戶匯款的，10年前可能是張媽媽幫Andy出這5萬元，所以現在張媽媽律師函才主張「Andy只是掛名的股東」，連Andy的25%股份都是她的，因為Andy沒實際出資。

林智群直言，「這個到法院就是對張媽媽有利的證據，人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」。林智群除了直呼「細思極恐」，也在留言區諷刺「下次張媽媽要投資什麼，我一定跟」。其他網友也紛紛議論「比買股票還賺，真的是夠貪才敢這樣做」、「名字就告訴你『真是會』了」、「她們家是吃人骨頭還要把血吸乾…」、「很噁心的一家人」，也有網友認為「過去是如何增值是他們的事，現在開始就是讓這間公司貶值，貶到一文不值」。

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