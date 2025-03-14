晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家寧媽登記公司資料3關鍵 律師嘆：10年前就設局Andy怎麼防？

YouTuber「眾量級」Andy（圖左）近日痛訴，與家寧分手後變一無所有，辛苦經營10年的頻道被家寧母女搶走。律師林智群針對家寧媽媽幫忙成立的「群海娛樂股份有限公司」的登記資料（圖右）指出，「人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」（圖擷自臉書）YouTuber「眾量級」Andy（圖左）近日痛訴，與家寧分手後變一無所有，辛苦經營10年的頻道被家寧母女搶走。律師林智群針對家寧媽媽幫忙成立的「群海娛樂股份有限公司」的登記資料（圖右）指出，「人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy近日痛訴，與家寧分手後變一無所有，辛苦經營10年的頻道被家寧母女搶走。律師林智群針對家寧媽媽幫忙成立的「群海娛樂股份有限公司」的登記資料指出，「人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」

林智群在臉書貼出，由張媽媽幫忙成立的「群海娛樂股份有限公司」登記資料。他表示透過登記資料可知道3件事情，其一為「公司資本額只有20萬元，Andy跟家寧10年前拿不出20萬元，非得張媽媽出一半的錢10萬元？」

對此林智群指出，自媒體跟台積電不一樣，不是資本密集，不需要太多資本，如果成立一個公司需要5000萬元，張媽媽出了2500萬元，那她取得50%股權，沒人會講話，因為如果新創公司需要這麼多錢，出最多錢的就是老大，可是群海娛樂公司不需要這麼多錢，它的資本額只有20萬元，那公司很缺那個10萬元，非張媽媽拿出來不行嗎？

其二為「眾量級」頻道保守估計每年可以賺1000-2000萬元，張媽媽出資10萬元取得50%股權，每年可以進帳500-1000萬元，根本一本萬利。對此林智群直言，「買台積電股票都沒這麼高的投資報酬率，張媽媽根本就是投資天后，比巴菲特還厲害」。

其三為當初出資程序，都是張媽媽處理的，搞不好連Andy出資5萬元部分，都沒金流，可以證明5萬元是從Andy帳戶匯款的，10年前可能是張媽媽幫Andy出這5萬元，所以現在張媽媽律師函才主張「Andy只是掛名的股東」，連Andy的25%股份都是她的，因為Andy沒實際出資。

林智群直言，「這個到法院就是對張媽媽有利的證據，人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」。林智群除了直呼「細思極恐」，也在留言區諷刺「下次張媽媽要投資什麼，我一定跟」。其他網友也紛紛議論「比買股票還賺，真的是夠貪才敢這樣做」、「名字就告訴你『真是會』了」、「她們家是吃人骨頭還要把血吸乾…」、「很噁心的一家人」，也有網友認為「過去是如何增值是他們的事，現在開始就是讓這間公司貶值，貶到一文不值」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中