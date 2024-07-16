作家朱宥勳暢遊紐約 爽吃230元飯糰被出征

告五人演唱會資訊去年底登上紐約時代廣場（圖與新聞事件無關）。（資料照，相信音樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕知名作家朱宥勳前陣子到美國紐約旅遊，在臉書寫下旅遊心得，分享在當地吃了一顆7美元（約230元台幣）飯糰，在網路引起討論並有人提出反駁，對此，朱宥勳也提出解釋。

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朱宥勳表示，他只是待在紐約幾天的觀光客，真的很不懂在那邊生活的「本」是什麼，「但是，以我短短幾天的經驗，7美元買到那顆飯糰，真的沒有很貴。」他也喜愛另一間漢堡店賣的經典漢堡，就是7美元左右，加一份漢堡肉會變成11美元（約360元台幣），「它很好吃，我也相信它真材實料。」

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發文中，朱宥勳認為飯糰在紐約是異國食物，稍微有點價格加成，應該不奇怪，「我真的是不明白，為什麼講到台灣食物，就一定只能算成本價，明明其他菜色都不是這樣算的。」

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朱宥勳表示，有人可能會說：「那些材料很簡單，我自己做就好。」他也認同這樣的說法，「但在美國不就是『凡外食就一定加價』嗎？為什麼講到台灣的食物，這條定律又不適用了呢？」

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