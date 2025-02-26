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經典賽》凝聚大家的心！ ICU陳志金：別看不起台灣棒球

陳傑憲在本屆資格賽出賽4場，合計15打數敲3安、其中有2支二壘安打，貢獻2分打點。（記者林正堃攝）陳傑憲在本屆資格賽出賽4場，合計15打數敲3安、其中有2支二壘安打，貢獻2分打點。（記者林正堃攝）

〔記者林南谷／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊昨（25）日頂住生死戰壓力，以6：3力壓西班牙，晉級2026WBC會內賽，台灣隊長陳傑憲發文吐心聲：「這一切真的很不容易。」

台灣隊在資格賽遭遇不小挑戰，在小組賽打出1勝2敗的成績名列分組第3，必須透過生死戰來決定能否晉級會內賽，最終台灣隊將士用命拿下勝利，喜獲晉級門票，全國民眾沸騰，好多人徹夜狂歡迎接這個喜悅。

ICU醫師陳志金一早在臉書發文感動說，棒球真的最能夠凝聚台灣人的心，特別是在贏球的時候，棒球也最能夠凝聚全家人的心，「放下功課、放下家務、放下爭執、停止罵小孩、一起點外賣。」

陳志金更說，當然最高興的是，可以大聲的跟酸民說：「別看不起台灣棒球！」

台灣隊長陳傑憲昨晚深夜亦在社群寫下：「這一切真的很不容易，沒有想像中的簡單，但我們做到了，謝謝Team Taiwan所有人，我愛你們，更愛支持我們的台灣人民們，2026WBC台灣來了。」

陳傑憲在本屆資格賽出賽4場，合計15打數敲3安、其中有2支二壘安打，貢獻2分打點，跑回3分，選到3保送，打擊率0.200。

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