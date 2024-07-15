太妍又要來台灣開唱了！8月31日首度登高雄巨蛋

少女時代隊長太妍Solo以後人氣持續攀升。（SM Entertainment提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕少女時代（소녀시대）隊長太妍（태연）先前才剛至台北小巨蛋開唱，如今再度宣布，將要首度現身高雄，並登上高雄巨蛋，讓SONE（少女時代粉絲名）嗨翻。

太妍將首度至高雄，也是首次登上高雄巨蛋開唱。（翻攝自TheArtistudio得藝室策劃臉書）

高雄巨蛋開啟韓團拼盤演唱會「ECO L!VE CONCERT」，其中，讓眾多粉絲嗨爆的是，少女時代的隊長太妍也是表演人員之一，該拼盤選在8月31日星期六，在高雄巨蛋開演。

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SONE十分期待太妍再度來台開唱。（SM Entertainment提供）

該消息一出，眾多SONE嗨到爆，磨拳擦掌準備搶票：「太棒了！」、「有太妍就夠了！」、「我的HEAVEN要來了！」議論紛紛。

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