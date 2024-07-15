晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

IVE菲律賓開唱！小粉紅抓「偷中國文化」不放 粉絲開嗆：滾回牆內

IVE近期持續舉辦世界巡迴演唱會。（法新社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE有著張員瑛（장원영）和安兪真（안유진）兩位話題成員，沒想到近期歌曲〈해야（HEYA）〉MV使用東洋文化，但卻被中國人認為，是「偷」中國文化，吸引大批中國網友湧入IVE和成員的官方IG帳號撒野，而有些理性中國粉絲希望自己國家人不要「網路暴力」別人，更有人直接嗆自家人「滾回牆內」，吸引關注。

☆相關新聞☆小粉紅認為「中國文化≠東洋文化」 IVE續遭威脅：不怕死嗎？

☆相關新聞☆才遭中國網軍出征「偷文化」 IVE張員瑛大喊：香港！我們愛你❤

IVE剛至菲律賓馬尼拉開唱，就有中國粉絲護航，飆罵不理性粉絲「滾回牆內」。（翻攝自Instagram@ivestarship）

IVE近期至菲律賓馬尼拉開唱，沒想到依舊有中國網友在IVE官方帳號狂嗆該團「偷中國文化」，甚至衍伸到開嗆韓國這個國家，沒想到有理性中國粉絲不爽，直接替IVE護航開噴自己國家的非理性粉絲，不但嗆說「粉紅又破防」更直呼要他們「滾回牆內」。

☆相關新聞☆IVE新MV使用「東洋」元素…遭中國網友嗆「偷文化」 韓網怒：又發瘋

☆相關新聞☆（影音）IVE陷「偷中國文化」！張員瑛IG湧小粉紅氣噗噗：韓國小破地

IVE忙於宣傳和表演，並未對「偷中國文化」一事表達任何言論。（法新社）

值得一提的是，IVE被中國網軍罵得十分難聽，死抓著「中國文化≠東洋文化」，狂轟IVE是偷竊團：「我看你們也別叫韓國了，叫河南省韓國縣吧！」、「偷團滾……」、「憑什麼中國文化要被叫做東洋文化？」、「還把白色中國結戴到頭上，還不怕死嗎？」讓眾多網友看到留言很是頭痛。

☆相關新聞☆張員瑛遭出征！IVE陷「偷中國文化」 小粉紅緩頰：中國人不要網暴了

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

在 Instagram 查看這則貼文

IVE 아이브（@ivestarship）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中