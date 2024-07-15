IVE菲律賓開唱！小粉紅抓「偷中國文化」不放 粉絲開嗆：滾回牆內

IVE近期持續舉辦世界巡迴演唱會。（法新社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE有著張員瑛（장원영）和安兪真（안유진）兩位話題成員，沒想到近期歌曲〈해야（HEYA）〉MV使用東洋文化，但卻被中國人認為，是「偷」中國文化，吸引大批中國網友湧入IVE和成員的官方IG帳號撒野，而有些理性中國粉絲希望自己國家人不要「網路暴力」別人，更有人直接嗆自家人「滾回牆內」，吸引關注。

☆相關新聞☆小粉紅認為「中國文化≠東洋文化」 IVE續遭威脅：不怕死嗎？

請繼續往下閱讀...

☆相關新聞☆才遭中國網軍出征「偷文化」 IVE張員瑛大喊：香港！我們愛你❤

IVE剛至菲律賓馬尼拉開唱，就有中國粉絲護航，飆罵不理性粉絲「滾回牆內」。（翻攝自Instagram@ivestarship）

IVE近期至菲律賓馬尼拉開唱，沒想到依舊有中國網友在IVE官方帳號狂嗆該團「偷中國文化」，甚至衍伸到開嗆韓國這個國家，沒想到有理性中國粉絲不爽，直接替IVE護航開噴自己國家的非理性粉絲，不但嗆說「粉紅又破防」更直呼要他們「滾回牆內」。

☆相關新聞☆IVE新MV使用「東洋」元素…遭中國網友嗆「偷文化」 韓網怒：又發瘋

☆相關新聞☆（影音）IVE陷「偷中國文化」！張員瑛IG湧小粉紅氣噗噗：韓國小破地

IVE忙於宣傳和表演，並未對「偷中國文化」一事表達任何言論。（法新社）

值得一提的是，IVE被中國網軍罵得十分難聽，死抓著「中國文化≠東洋文化」，狂轟IVE是偷竊團：「我看你們也別叫韓國了，叫河南省韓國縣吧！」、「偷團滾……」、「憑什麼中國文化要被叫做東洋文化？」、「還把白色中國結戴到頭上，還不怕死嗎？」讓眾多網友看到留言很是頭痛。

☆相關新聞☆張員瑛遭出征！IVE陷「偷中國文化」 小粉紅緩頰：中國人不要網暴了

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

在 Instagram 查看這則貼文 IVE 아이브（@ivestarship）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法