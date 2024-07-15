IVE菲律賓開唱！小粉紅抓「偷中國文化」不放 粉絲開嗆：滾回牆內
IVE近期持續舉辦世界巡迴演唱會。（法新社）
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE有著張員瑛（장원영）和安兪真（안유진）兩位話題成員，沒想到近期歌曲〈해야（HEYA）〉MV使用東洋文化，但卻被中國人認為，是「偷」中國文化，吸引大批中國網友湧入IVE和成員的官方IG帳號撒野，而有些理性中國粉絲希望自己國家人不要「網路暴力」別人，更有人直接嗆自家人「滾回牆內」，吸引關注。
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IVE剛至菲律賓馬尼拉開唱，就有中國粉絲護航，飆罵不理性粉絲「滾回牆內」。（翻攝自Instagram@ivestarship）
IVE近期至菲律賓馬尼拉開唱，沒想到依舊有中國網友在IVE官方帳號狂嗆該團「偷中國文化」，甚至衍伸到開嗆韓國這個國家，沒想到有理性中國粉絲不爽，直接替IVE護航開噴自己國家的非理性粉絲，不但嗆說「粉紅又破防」更直呼要他們「滾回牆內」。
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IVE忙於宣傳和表演，並未對「偷中國文化」一事表達任何言論。（法新社）
值得一提的是，IVE被中國網軍罵得十分難聽，死抓著「中國文化≠東洋文化」，狂轟IVE是偷竊團：「我看你們也別叫韓國了，叫河南省韓國縣吧！」、「偷團滾……」、「憑什麼中國文化要被叫做東洋文化？」、「還把白色中國結戴到頭上，還不怕死嗎？」讓眾多網友看到留言很是頭痛。
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