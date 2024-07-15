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娛樂 最新消息

不藏了！芒果醬報名鐵玫瑰熱音賞 屢被打槍心聲曝光

芒果醬。（新視紀提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 《2024桃園鐵玫瑰熱音賞》吸引268組音樂團隊報名，更有來自香港、澳門、日本、中國、馬來西亞、韓國、加拿大、俄羅斯等地的音樂人才參賽，日前已選出各組20強決賽入圍名單，決賽將於9月21日（校園組）、22日（社會組）下午4於桃園陽光劇場開賽，人氣樂團芒果醬、血肉果汁機擔任演出嘉賓。

血肉果汁機。（新視紀提供）

芒果醬擔任9月21日決賽表演嘉賓，最近正在忙著製作新作品，信心滿滿表示：「一定會超好聽，請期待！」他們對於桃園的印象是「飛機、鐵玫瑰以及傳牧捨燒肉飯」，尤其燒肉飯是主唱佐治在大學時期的最愛，每次回桃園演出都要吃，沒吃到會很失望，他們笑說：「大學的時候都有報名過鐵玫瑰熱音賞，可是好像都沒上，哈哈哈。」相信能上鐵玫瑰的一定都是很棒的樂團，他們也藉此鼓勵決賽團隊：「不要覺得在比賽，好好享受舞台！」

《2024桃園鐵玫瑰熱音賞》決賽入圍團隊。（新視紀提供）

血肉果汁機擔任9月22日決賽表演嘉賓，近期都在忙於準備7月27日台北流行音樂中心的建宮蓋廟演唱會，他們表示與桃園算是頗有淵源，因為很多錄音案子都在桃園Bro Time Studio進行，認真錄音的最大犒賞就是美食，興仁花園夜市和旺得福麻辣野菇蟹肉燉飯就是基本標配，吉他手Zero劉宗霖也說以往參與鐵玫瑰都是去演出，很期待這次因為擔任評審角色，能看見聽見更多其他樂團的表現，並喊話入圍團隊：「基本功夫作足，演出當天就只要享受舞台享受當下吧！」

《2024桃園鐵玫瑰熱音賞》決賽入圍團隊。（新視紀提供）

《2024桃園鐵玫瑰熱音賞》校園組決賽入圍名單：4 PAC、Balance 悖論式、POSITIVE 正向樂團、夕日、禾山、尼谷町、東部壞男孩 Bad Boy From East、津々 Shin Shin、梁河懸、鯊魚煙囪。社會組決賽入圍名單：DonSir、Lane 140.、LifeHaze 生活黑、MAX'N、VIBER 氣氛人、Wavy、沈默紳士、郭子恆 & Sujong Park、黃老三、潘潘潘博均。複賽評審：樂評袁永興、血肉果汁機吉他手Zero劉宗霖、華風數位總經理Tower陶逸群、Vast & Hazy成員林易祺、TRASH 樂團吉他手兼團長林頤原。

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