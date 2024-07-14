《她的日與夜》鄭恩地索吻失敗！崔振赫「一動作」壞好事

鄭恩地（左）酒後索吻崔振赫，沒想到遭他的手阻擋，笑翻眾人。（翻攝自jtbc）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓浪漫喜劇《她的日與夜》昨（13）播第9集，鄭恩地原本帶著歉意前往崔振赫家，兩人酒後吐真言，鄭恩地看似就要吻上崔振赫，不料男方即時伸手阻擋，戲裡氣氛尷尬，戲外笑翻觀眾。

鄭恩地先前在《酒鬼都市女人們》是「酒國英雌」，在《她的日與夜》第8集結尾，原本要朝崔振赫嘴唇奔去，沒想到最新一集揭曉，兩人根本沒接吻，觀眾嘴角失守，更有人捧腹大笑，直說難得看到女生主動卻慘遭拒絕。

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喝到快掛的鄭恩地直衝崔振赫嘴唇，下一秒她感覺有奇妙觸感，接著緩緩睜開眼睛，原來親上的是崔振赫的手；崔振赫對於突如其來的親密關係感到非常尷尬，下意識用手阻擋「愛情的發生」，形成一道嚴密鐵牆。

該劇除了有搞笑劇情，懸疑戲也不少，李姃垠扮演的「林順」偶然發現「白鐵圭」院長的車牌號碼，竟和兇殺案犯罪嫌疑人相同，於是裝成急診病人潛入白鐵圭的辦公室，今晚即將揭曉林順是否能全身而退，激起觀眾好奇心。

鄭恩地替《她的日與夜》演唱OST《Stay》。（翻攝自X）

此外，鄭恩地替《她的日與夜》演唱第五首OST《Stay》，該曲表達她內心渴望崔振赫能留在身邊，同時又想保有自己的「變身秘密」；《Stay》在各大音樂平台上架，《她的日與夜》在Netflix每週六日更新。

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