陳凱倫哽咽報喜抗癌成功！心繫陳盈潔獻聲助力

陳凱倫經過1年7個月抗癌路，如今病癒。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘主持人陳凱倫日前南下高雄助陣碩博士完成畢業大典，他更向本報捎來喜訊，透露經歷近2年的「正面抗癌」後，如今扁桃腺癌獲醫師告知已經治癒，他懷抱欣喜外不忘替仍在病榻前的陳盈潔加碼獻唱，盼盡棉薄之力略盡心意。

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陳凱倫抗癌路走得辛苦，卻很少向天抱怨不公，他回憶起初罹癌之際5秒鐘擦乾眼淚，立刻接受動手術，就是為了要活出健康，陪著當時94歲的老母親一起病癒，終於近期回診被告知病況「不屬治療中已治癒」他開心表示：「這是很大的力量！」

陳凱倫到高雄主持國際大學碩博士生畢業典禮。（陳凱倫提供）

他透露這回南下高雄主持長達9小時沒休息，太太陪伴在旁鐵臉勸：「有需要這麼拚命嗎？」他哽咽說雖然大病已癒，還是擔憂體力不如前：「我現在每次上台都像最後一次。無論今後是否由我來獨挑大樑，一份『感恩』加上『使命必達』，就是我全力以赴，不容輕忽的一場。」

陳凱倫很感謝主辦方台灣自然醫學營養學會的看重，透露學會3月底得知他要參加陳盈潔音樂會，特別帶他做全套抽血檢驗及保健建議，還叮嚀「放輕鬆，否則不必上」擔心他求好心切，會讓身體招架不住。

陳凱倫透露典禮上收到中華禮儀協會善款，他請對方自行劃撥較為妥當。（陳凱倫提供）

這次在畢典上得知許多人憂心陳盈潔狀況，他特地演唱劉家昌名曲《初戀的地方》、及他和陳盈潔合唱的《愛》，並在下場前喊話：「如果各位碩博生願意藉著今天畢業的福氣，給陳盈潔鼓勵請來找我。」希望能透過自己一點「聲」量，持續給好友支持。

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