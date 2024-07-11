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娛樂 最新消息

（獨家）陳盈潔尿道炎急轉隔離病房！見「他」奇蹟似眨眼

〔記者傅茗渝／台北報導〕70歲陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2月定讞，去年8月入獄後健康狀況急轉直下，同年10月更突發腎衰竭、敗血症等病況住院已逾半年。昨傳陳盈潔狀況變糟住進加護病房，對此，她的好友陳凱倫趕忙視訊關心，透露陳盈潔奇蹟似地給了反應。

陳盈潔尿道炎轉隔離病房已半個月，目前狀況趨於穩定。（資料照，記者塗建榮攝）

音樂人許常德近日透露，陳盈潔住進加護病房，胞姊不忍說如果再有危急，不要再讓她辛苦了。陳凱倫透露，陳盈潔半個月前因尿道感染緊急送進隔離病房，目前在胞姊、弟弟及看護悉心照顧下狀況好轉許多，有機會轉回一般病房；倒是胞姐為此暴瘦20多公斤，連出門都擔心暈倒，陳凱倫趕緊為她找新陳代謝科醫師掛診，「比起盈姐（陳盈潔），大姐狀況更讓人憂心。」

陳凱倫多次到醫院關心陳盈潔狀況。（陳凱倫提供）

陳凱倫提到昨視訊見陳盈潔戴著「大氧氣罩」，大姊協助將手機放到陳盈潔耳邊讓他鼓勵幾句，「我說盈姐你要好好照顧自己喔！許常德很夠意思幫你辦了演唱會，你一定要安心。」陳盈潔因失智問題多數時間沒有太多反應，不過聽到鼓勵後竟眨了兩下眼睛，讓陳凱倫很是欣慰，弟弟也向他表示，會親赴許常德在台南舉辦的陳盈潔音樂會，「弟弟說我好歹是個家屬，一定要去看現場有多少粉絲在支持姊姊，回來講給她聽。」

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