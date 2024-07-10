晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

70歲陳盈潔腎衰竭惡化 胞姊悲吐再有危急就放手

陳盈潔去年8月23日發監入獄服刑。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕70歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判刑3年2月，去年8月入獄後健康狀況急轉直下，同年10月突發腎衰竭、敗血症，申請保外就醫，音樂人許常德近日透露陳盈潔狀況又變糟已住進加護病房，胞姊不忍妹妹一直受苦，坦言：「如果再有危急，不要再讓她辛苦了。」

相關新聞：70歲陳盈潔失去語言表達能力 保外就醫病容曝光

許常德不忍家屬扛龐大醫藥費，近期籌辦音樂會募款，9日在臉書分享陳盈潔「自己的人生自己破浪」音樂會資訊，透露陳盈潔在經過醫療團隊照顧和看護者照護下一度好轉，給家人帶來了一線希望，「然而，家屬透露陳盈潔這個月的狀況又惡化，住進了加護病房。」

相關新聞：70歲陳盈潔入獄腎衰敗血！許常德沉重曝近況「很艱難的階段」

而陳盈潔胞姊在2個多月瘦了20多公斤，難過表示自己是全世界最不能接受陳盈潔痛苦的人，但也做好打算，「如果再有危急，不要再讓陳盈潔辛苦了。」

相關新聞：陳盈潔半昏迷住院！陳小雲為了她復出 沈文程也說話了

許常德也透過發文感謝所有曾經小額捐款的人，他說每一筆都是及時雨，「這本來就是很重要的一堂課，人人都要經歷的，我甚至覺得這堂課要及格，都要想辦法去找到滿足與感謝，沒有感謝和滿足，是沒能力放手的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中