70歲陳盈潔腎衰竭惡化 胞姊悲吐再有危急就放手

陳盈潔去年8月23日發監入獄服刑。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕70歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判刑3年2月，去年8月入獄後健康狀況急轉直下，同年10月突發腎衰竭、敗血症，申請保外就醫，音樂人許常德近日透露陳盈潔狀況又變糟已住進加護病房，胞姊不忍妹妹一直受苦，坦言：「如果再有危急，不要再讓她辛苦了。」

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許常德不忍家屬扛龐大醫藥費，近期籌辦音樂會募款，9日在臉書分享陳盈潔「自己的人生自己破浪」音樂會資訊，透露陳盈潔在經過醫療團隊照顧和看護者照護下一度好轉，給家人帶來了一線希望，「然而，家屬透露陳盈潔這個月的狀況又惡化，住進了加護病房。」

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而陳盈潔胞姊在2個多月瘦了20多公斤，難過表示自己是全世界最不能接受陳盈潔痛苦的人，但也做好打算，「如果再有危急，不要再讓陳盈潔辛苦了。」

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許常德也透過發文感謝所有曾經小額捐款的人，他說每一筆都是及時雨，「這本來就是很重要的一堂課，人人都要經歷的，我甚至覺得這堂課要及格，都要想辦法去找到滿足與感謝，沒有感謝和滿足，是沒能力放手的。」

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