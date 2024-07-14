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娛樂 最新消息

鳳梨結婚5個月簽離婚協議書 導火線竟是婆媳糾紛

鳳梨（中）透露老婆和媽媽之間產生婆媳問題。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸2月宣布與交往4年歐菈結婚，近日突曝遇到婆媳問題，7日再吐心聲，「一個她太老練、一個她太稚嫩，一個她固執、一個她執著，一個她歷經滄桑、一個她青春年華，倘若時光倒流或者歲月流逝，或許她也會變成她，而她也可能成為她，兩個都是我深愛的她」，字字句句充滿無奈。

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不料鳳梨昨又發文坦言老婆和媽媽的確發生爭執，連離婚協議書都簽好了，他說，歐菈和媽媽因思想上的代溝發生爭執，關係變得很緊張，「坦白講，我夾在中間也很為難，想了幾天其實我是兩邊都不想說服了，我要搬回另一個家自己住。」

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沒想到到了下午，歐菈傳訊問離婚協議書在哪？鳳梨誤以為老婆是問他去哪裡，便回傳和朋友合照，接著就收到老婆不想離婚的訊息，網友粉絲這才驚覺是鳳梨惡作劇，虧笑鳳梨「離婚就沒人幫你用手捉蟑螂」、「這下打死都不簽了」。

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