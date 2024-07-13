晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

險錯失「流星花園神曲」！庾澄慶揭《情非得已》內幕：原本沒收錄

庾澄慶。（中天綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕庾澄慶、蘇慧倫、任賢齊、光良、A-Lin、大張偉、「時代少年團」馬嘉祺、告五人、杜德偉、白舉綱等三組不同年代的音樂人錄製音樂競演節目《我們的歌》第五季，明晚間8點將在中天綜合台播出，庾澄慶開心分享這節目很符合他現在對於音樂要達成的目標與效果，A-Lin則希望在節目中的合作對象是位顏值擔當。

庾澄慶在節目中提及，1989年時，觀眾對他的姓氏「庾」還不認識，有念「庚」、「瘦」的都有，還有人說哈林老師和庾澄慶好像，讓他哭笑不得，他更分享經典歌曲《情非得已》原本沒有收錄在專輯中，但工作人員建議試唱後再決定，當唱完後覺得是一首很順暢又朗朗上口的歌，也是比較少有的音樂風格，後來《流星花園》需要一首歌，聽完故事後覺得這首歌很合適。

A-Lin在節目與馬嘉祺挑戰唱跳。（中天綜合台提供）

A-Lin在組隊環節時，終於見到從女兒口中認識的偶像「時代少年團」馬嘉祺，A-Lin表示他對於音樂是很細膩又賦予熱情，因之前A-Lin有去另一節目探班，可惜沒有見到本人，這次不放棄機會努力爭取，並對著馬嘉祺大喊：「這次不能再錯過，上次我錯過了你，我希望這一次，不會在錯過了你。」最終如願組隊成功，開心笑著終於可以回家跟女兒交代。

A-Lin在節目中分享她剛出道時，一直很排斥唱情歌，因本身是一個非常樂觀的人，出道前也曾表演小甜甜布蘭妮唱跳歌曲給經紀人看，但一出錄音室經紀人就說：「妳唱的太好、跳得太好了，可是為什麼聽妳唱快歌，我還是想哭。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中