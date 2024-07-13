險錯失「流星花園神曲」！庾澄慶揭《情非得已》內幕：原本沒收錄

庾澄慶。（中天綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕庾澄慶、蘇慧倫、任賢齊、光良、A-Lin、大張偉、「時代少年團」馬嘉祺、告五人、杜德偉、白舉綱等三組不同年代的音樂人錄製音樂競演節目《我們的歌》第五季，明晚間8點將在中天綜合台播出，庾澄慶開心分享這節目很符合他現在對於音樂要達成的目標與效果，A-Lin則希望在節目中的合作對象是位顏值擔當。

庾澄慶在節目中提及，1989年時，觀眾對他的姓氏「庾」還不認識，有念「庚」、「瘦」的都有，還有人說哈林老師和庾澄慶好像，讓他哭笑不得，他更分享經典歌曲《情非得已》原本沒有收錄在專輯中，但工作人員建議試唱後再決定，當唱完後覺得是一首很順暢又朗朗上口的歌，也是比較少有的音樂風格，後來《流星花園》需要一首歌，聽完故事後覺得這首歌很合適。

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A-Lin在節目與馬嘉祺挑戰唱跳。（中天綜合台提供）

A-Lin在組隊環節時，終於見到從女兒口中認識的偶像「時代少年團」馬嘉祺，A-Lin表示他對於音樂是很細膩又賦予熱情，因之前A-Lin有去另一節目探班，可惜沒有見到本人，這次不放棄機會努力爭取，並對著馬嘉祺大喊：「這次不能再錯過，上次我錯過了你，我希望這一次，不會在錯過了你。」最終如願組隊成功，開心笑著終於可以回家跟女兒交代。

A-Lin在節目中分享她剛出道時，一直很排斥唱情歌，因本身是一個非常樂觀的人，出道前也曾表演小甜甜布蘭妮唱跳歌曲給經紀人看，但一出錄音室經紀人就說：「妳唱的太好、跳得太好了，可是為什麼聽妳唱快歌，我還是想哭。」

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