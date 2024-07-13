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娛樂 最新消息

（專訪）涂善存棄籃球夢爆哭 席惟倫當校花參考林志玲

席惟倫（左）、涂善存因演出《我想和你在一起》穿回高中制服，受訪大談學生時期。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕涂善存、席惟倫在校園愛情電影《我想和你在一起》中合作，片中飾演校草、校花的兩人，接受專訪時也回憶起青澀的學生時期，席惟倫很早就半工半讀，學生時期就有約10人追求，涂善存曾是高中籃球隊長，想要繼續往運動方面發展，可惜家人不贊同，卻意外成就他加入演藝圈。

席惟倫長相甜美，過去以「朱咩」的稱號在無名小站上小有名氣，她回顧自己的高中時期，其實是一邊讀書、一邊當平面模特兒，一直到2016年才接觸到戲劇演出。她不諱言，當時拍了6、7年，確實滿累的，想要接受新的挑戰及突破，因此嘗試了戲劇，第一部戲就接到《惡作劇之吻》。

席惟倫在《我想和你在一起》飾演校花，被要求參考林志玲。（星映電影提供）

此次在《我》中飾演有點綠茶婊性格的校花周芸菲，她分享性格較為大辣辣的她被導演指示，要參考林志玲嬌滴滴的嗲聲，來揣摩這個角色，但只要一下戲就會立刻變回來，笑說連自己的聲音聽了都會拳頭硬。涂善存則坦言，對音頻太高的女生會有點害怕，因為家中幾乎都是女性，「我們家是女權主義，我是這一輩唯一的男生，我從小被罵到大，所以聽到太高的聲音會害怕。」

涂善存（右）、席惟倫首次合作。（記者胡舜翔攝）

涂善存是媽媽帶大的孩子，升高中以前目標一直是成為職籃選手，但家人建議他繼續升學念書，讓他痛苦的放棄了籃球夢，「我高一的時候每天哭、哭爆，我還超想轉學的…」他坦言家教比較嚴格，親戚也給他很大的幫助，對他寄予厚望，希望畢業後能夠承擔起家計，最理想是當公務員。

涂善存被迫放棄籃球夢，竟意外踏入演藝圈。（記者胡舜翔攝）

不得不說，涂善存這張臉去當公務員實在太浪費，所幸最後進了演藝圈，涂善存透露，家人一開始有點反對，不過因為過去扼殺了他的籃球夢，「覺得不能再阻擋進入演藝圈」，似乎對兒子有些過意不去。涂善存也緩頰，他知道家人考量的點是演藝圈誘惑多，而經紀人花了長達1年的時間，在沒有合約的情況下合作，且每個月都把報表給涂善存的家人看，才終於獲得家人的認可。

涂善存不認為「小金城武」是包袱，反而更清楚與他的距離。（星映電影提供）

現在他有小金城武的封號，表示一點都不會感覺到壓力，因為入行之後才深深感受到金城武的遙不可及。被問到帥氣的外表是否會設限他的演出？涂善存並不擔心，表示什麼角色都想挑戰，為了角色吃胖或變瘦都沒有問題，現階段想要認真拚事業。

席惟倫在事業上有企圖心，希望能夠演出更好的作品。（記者胡舜翔攝）

席惟倫同樣相當有企圖心，透露過去演出的作品比較偏偶像劇性質，最近終於拍到比較寫實的劇，這樣的轉換對她來說是種挑戰，覺得這是出道以來最發光的時候。儘管目前重心還是放在工作上，但席惟倫的人生規劃還是有結婚這項，被問到與王子傳出戀情，她強調兩人是好朋友，至今還會與《全明星運動會》的朋友一起聚會，不會因為緋聞而感到尷尬。

席惟倫服裝提供：SANDRO

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